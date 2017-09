Goldman belässt FMC auf 'Conviction Buy List' - Ziel 97 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (FMC) nach einer Konferenz auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen.Das Treffen mit Finanzvorstand Mike Brosnan habe sie zuversichtlich gestimmt bezüglich der kurz- und mittelfristigen Aussichten, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Dienstag. So habe der Manager eine Reihe von Möglichkeiten genannt zur Steigerung des operativen Gewinns (Ebit), die die Unternehmensprognosen noch gar nicht berücksichtigten./ajx/zb Datum der Analyse: 19.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.