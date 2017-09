Goldman belässt FMC auf 'Conviction Buy List' - Ziel 97 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von FMC mit einem Kursziel von 97 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen.Die Abstimmung über den Gesetzesentwurf zu Mitarbeiteranforderungen in kalifornischen Dialysekliniken sei auf 2018 verschoben worden, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Mittwoch. Dies sei leicht positiv für den Dialysespezialisten und könnte dem Aktienkurs etwas Auftrieb verschaffen./ck/ag Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.