Goldman belässt FMC auf 'Buy' - Ziel 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat FMC in Zuge der jährlichen, bankeigenen weltweiten Gesundheitskonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen.Nach dem Gegenwind für den Dialysespezialisten durch eine coronabedingte überdurchschnittlich hohe Sterberate rechne FMC auch im zweiten Quartal noch mit einer außergewöhnlich hohen Sterblichkeit, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Vergleich zum ersten Quartal 2021 dürfte sie aber deutlich geringer ausfallen. In den USA zeichne sich das bereits deutlich ab./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 19:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.