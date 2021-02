Goldman belässt FMC auf 'Buy' - Ziel 68 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC nach einem Treffen mit Finanzvorstand Helen Giza auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen.Sie sei nach dem Gespräch zunehmend zuversichtlich, dass der Konzern mittelfristig die Belastungen durch die Pandemie abwerfen könne, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies bedeute deutliches Aufwärtspotenzial für die Marktwartungen und ihre eigenen Prognosen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 23:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.