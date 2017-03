Goldman belässt Evonik auf 'Sell' - Ziel 21 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Evonik nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen.Der Spezialchemiekonzern habe solide Ergebnisse für das vierte Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Stephen Benson in einer am Freitag vorgelegten Studie. Der Ebitda-Ausblick für 2017 liege zudem leicht über den Erwartungen./ag/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.