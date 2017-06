Goldman belässt Essilor auf 'Neutral' - Ziel 118 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Essilor":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Essilor nach einer Fachkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen.Hinsichtlich der geplanten Fusion mit dem italienischen Brillenhersteller Luxottica befinde sich Essilor auf Kurs, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer Studie vom Montag. Das Wachstum in den USA sei aber noch immer gedämpft./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.