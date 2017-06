Goldman belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 9,60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen.Die Kursentwicklung in der Versorgerbranche hänge stark von der Veränderung der Gewinnschätzungen ab, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Freitag. Bei den deutschen Versorgern seien bis 2018 besonders deutlich gestiegen. Eon und RWE zählen dennoch weiter zu seinen Favoriten./ag/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.