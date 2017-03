Goldman belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 8,65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,65 Euro belassen.Nach dem Aktienüberhang vor der Kapitalerhöhung sollte das Papier des Versorgers aufwerten, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Freitag. Der Gewinn je Aktie dürfte in den kommenden Quartalen eher zulegen anstatt - wie von Eon erwartet - stagnieren./ajx/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.