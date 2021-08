Goldman belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 13 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon nach Zahlen und anschließender Telefonkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen.Analyst Alberto Gandolfi nannte die Quartalszahlen des Energiekonzerns in einer am Mittwoch vorliegenden Studie "solide". Eon sei gut aufgestellt, um auch auf dem Weg zum Kapitalmarkttag am 23. November eine solide Geschäftsentwicklung abzuliefern. Dann erwarte er positive Ankündigungen zum Ergebniswachstum im Bereich Energieversorgungsnetz, zu Kosteneinsparungen und zur Straffung der Produktpalette./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2021 / 12:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.