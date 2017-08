Goldman belässt Eon auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Eon vor den am 9. August erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen.Nach einem schwachen Jahresstart sollte das erste Halbjahr des Versorgers nun aus zwei Gründen beruhigen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Dienstag. Zum einen sollten die gegen Ende des ersten Quartals wirksam gewordenen Tariferhöhungen deutlich zur Margensteigerung beigetragen haben. Zum anderen sollten die Netzwerkaktivitäten weiterhin ein erfreuliches Wachstum verzeichnet haben./ck/gl Datum der Analyse: 01.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.