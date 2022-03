Goldman belässt Eon nach Zahlen auf 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon nach Jahreszahlen für 2021 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13,70 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von soliden Ergebnissen. Dabei verwies er darauf, dass diese vor allem wegen der nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktivitäten - insbesondere dank der Kernenergie - die Erwartungen übertroffen hätten. Zudem verwies er darauf, dass das Engagement des Versorgers mit Blick auf Russland geringer sei als befürchtet wurde./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 03:04 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.