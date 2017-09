Goldman belässt Eni auf 'Buy' - Ziel 17 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen.Der Ölsektor habe sich in diesem Jahr bislang schwächer entwickelt als der gesamteuropäische Markt, indem eine Abwertung des Dollar zum Euro und sinkende Ölpreis-Erwartungen zu negativen Gewinnrevisionen geführt hätten, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer Branchenstudie vom Freitag. Diese negativen Treiber gebe es nun allmählich nicht mehr. Mit seinen Gewinnschätzungen je Aktie liegt der Experte für 2018 nun über den durchschnittlichen Prognosen am Markt. Eni zählt zu seinen "Top Picks"./ajx/ag Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.