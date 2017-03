Goldman belässt Eni auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ENI":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eni anlässlich des beschlossenen Beteiligungsverkaufs an einem Erdgasfeld in Mosambik auf "Buy" belassen.Die Transaktion sei ein weiterer Schritt der Umgestaltung des italienischen Ölkonzerns, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer Studie vom Freitag./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.