Goldman belässt Engie auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Engie auf "Neutral" belassen.Jüngste Presseberichte, wonach der französische Versorger offenbar keine Pläne für einen größeren Zukauf und auch kein Interesse an einer Minderheitenbeteiligung an Innogy habe, dämpften die Erwartungen an ein bevorstehendes Gebot für die RWE-Ökostromtochter, schrieb Analyst Ajay Patel in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Dennoch dürfte es in dem Sektor in diesem Jahr zu größeren Fusionen kommen, mit deutschen Versorgern und hier vor allem Uniper im Mittelpunkt, glaubt der Experte./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.