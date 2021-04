Goldman belässt Engie auf 'Buy' - Ziel 15,30 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Engie vor den am 18. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,30 Euro belassen.Der Versorger dürfte seine Jahresziele bekräftigen, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich dürften erstmals Finanzziele für 2023 ausgegeben werden. Er rechnet zudem mit einer Aktualisierung der Strategie des Unternehmens, das sich im Wandel befindee und das Wachstum im Bereich erneuerbarer Energien vorantreiben wolle./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2021 / 18:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.