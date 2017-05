Goldman belässt Enel auf 'Conviction Buy List' - Ziel 5,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Enel vor Zahlen zum ersten Quartal auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 5,40 Euro belassen.Der Versorger sei weiterhin auf einem guten Weg, wenngleich die Margenschwäche in Spanien und das Wasserkraftgeschäft etwas belastet haben dürften, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Branchenstudie vom Freitag./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.