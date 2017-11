Goldman belässt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel 1330 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Easyjet nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1330 Pence belassen.Die Billigfluggesellschaft habe insgesamt die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Daniil Fedorov in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der für 2018 angepeilte Vorsteuergewinn liege allerdings unter der Konsensschätzung, da die Kosten für die Teilübernahme von Air Berlin die starke Preisentwicklung zunichte machen dürfte./gl/bek Datum der Analyse: 21.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.