Goldman belässt Diageo auf 'Neutral' - Ziel 2185 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Diageo vor einer Fachkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2185 Pence belassen.Ihn interessierten vor allem Aussagen vom Getränkekonzern zur Entwicklung in den USA und zum Geschäft mit Scotch, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Studie vom Freitag./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.