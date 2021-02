Goldman belässt Diageo auf 'Buy' - Ziel 3400 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen.Analyst Olivier Nicolai zieht laut einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu Herstellern alkoholischer Getränke Spirituosenhersteller Brauereikonzernen vor. Unter anderem verwies er dafür auf eine 2021 erwartete Kostensteigerung der benötigten Rohstoffe. Vor allem die Margen von in Lateinamerika und Afrika tätigen Brauereikonzernen dürften unter Druck bleiben. Die Ebit-Margen der Spirituosenhersteller dürften indes widerstandskräftiger sein. Allerdings sollten hier Wechselkurseffekte im Auge behalten werden./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2021 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.