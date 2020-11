Goldman belässt Deutsche Wohnen auf 'Sell' - Ziel 37,20 Euro

Finanztrends Video zu Deutsche Wohnen SE



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Wohnen angesichts einer absehbaren Höherbewertung des Portfolios auf "Sell" mit einem Kursziel von 37,20 Euro belassen.Analyst Jonathan Kownator attestierte der Höherbewertung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nur eine begrenzt positiven Auswirkung auf den Aktienkurs. Mit der Prognose für das Nettoanlagevermögen des Unternehmens blieb der Experte unter dem Marktkonsens./bek/he Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2020 / 20:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.