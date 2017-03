Goldman belässt Deutsche Wohnen auf 'Sell' - Ziel 29,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Wohnen anlässlich der Übernahme von rund 4200 Wohnungen in Berlin auf "Sell" mit einem Kursziel von 29,20 Euro belassen.Die niedrige Anfangsrendite der Objekte könnte den Aktienkurs etwas belasten, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer Studie vom Dienstag. Für das Papier des Immobilienkonzerns sieht er derzeit ein Abwärtsrisiko von rund 8 Prozent./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.