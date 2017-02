Goldman belässt Deutsche Wohnen auf 'Sell' - Ziel 28,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Wohnen nach Zahlen für das Gesamtjahr und einer Kapitalerhöhung auf "Sell" mit einem Kursziel von 28,20 Euro belassen.Die Anleger dürften derweil positiv aufnehmen, dass der Immobilienkonzern den Wert seines Portfolios per Ende 2016 um knapp 2,7 Milliarden Euro und damit deutlicher als von Unternehmen angepeilt erhöht habe, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth in einer Studie vom Mittwoch./la7tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.