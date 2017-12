Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 19,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,40 Euro belassen.Die Forderung der Bundesnetzagentur, den Ausbau schneller Internet-Leitungen zu beschleunigen, könnte den Markt ein steigendes Investitionsrisiko bei der Telekom befürchten lassen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er sehe den Bericht der Aufsichtsbehörde hingegen neutral für die Bonner, da der Regulierer gleichzeitig mehr öffentliche Förderung für den Breitbandausbau in Deutschland gefordert habe./edh/das Datum der Analyse: 05.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.