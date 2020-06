Goldman belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 16 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen.Nach vorangegangenen Artikeln, dass die Telekom in Gesprächen mit dem japanischen Branchenkollegen Softbank sei, um einen deutlichen Anteil an T-Mobile US zu erwerben, werde nun spekuliert, dass Softbank ihren T-Mobile-US-Anteil zu Geld machen wolle, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sollte die Telekom dadurch ihren Anteil an der US-Tochter auf mehr als 50 Prozent steigern, würde sie mehr vom schnell wachsenden freien Barmittelfluss der US-Tochter haben./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2020 / 07:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.