Goldman belässt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 18,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für die Aktie der Deutschen Bank nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 18,20 Euro belassen.Analyst Jernej Omahen bezeichnete in einer Studie vom Freitag das Zahlenwerk als durchwachsen. In der Telefonkonferenz habe es aber positive Töne gegeben vom deutschen Branchenprimus./ajx/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.