Goldman belässt DWS auf 'Buy' - Ziel 47 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen.Der Neugeldzufluss in europäische Vermögensverwalter habe sich nach einem starken April im Mai etwas verlangsamt, schrieb Analystin Roberta De Luca in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zugleich aber sei er positiv geblieben, sowohl was Aktien betreffe als auch festverzinsliche Papiere und auch mit Blick auf aktive und passiere Strategien./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2021 / 08:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.