Goldman belässt Credit Suisse auf 'Buy' - Ziel 17,90 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Credit Suisse nach einer Telefonkonferenz zu den Drittquartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 17,90 Franken belassen.Einer der Kernpunkte der Veranstaltung sei gewesen, dass die Bank gute Chancen auf steigende Erträge in den kommenden zwei Jahren sehe, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Studie vom Freitag./edh/gl Datum der Analyse: 03.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.