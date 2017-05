Goldman belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 218 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Continental nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 218 Euro belassen.Wie schon andere Autozulieferer in der bisherigen Berichtssaison habe auch Continental umsatzseitig die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer am Dienstag vorgelegten Studie. Details zur Entwicklung der einzelnen Sparten werde der Reifenhersteller in einer Woche bekanntgeben./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.