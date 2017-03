Goldman belässt Continental auf 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Continental nach Absatzzahlen auf "Buy" belassen.Der Februar sei ein schwacher Monat für die europäischen Autoverkäufe gewesen, wogegen die Entwicklung in China stark ausgefallen sei, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Branchenstudie vom Dienstag. In den Schwellenländern habe sich der Rückgang abgeschwächt, und in den USA hätten sich die Absätze stabilisiert. Zu seinen bevorzugten Zulieferern zählt Burgstaller Continental und Michelin./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.