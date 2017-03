Goldman belässt Continental AG auf 'Buy' - Ziel 219 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Continental nach der Analystenkonferenz zur Bilanz 2016 auf "Buy" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen.Neuigkeiten zur Powertrain-Sparte dürften spätestens mit den Ergebnissen zum ersten Quartal zum Kurstreiber werden, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer am Freitag vorgelegten Studie. Das Reifengeschäft erwartet sie trotz Gegenwinds von der Rohstoffseite robust./ag/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.