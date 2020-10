Goldman belässt Commerzbank auf 'Neutral' - Ziel 5,60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Commerzbank vor der Berichtssaison zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,60 Euro belassen.US-Investmentbanken hätten im vergangenen Quartal auf ganzer Linie Stärke bewiesen, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erwartet nun auch von den europäischen Wettbewerbern gute Erträge in den Kapitalmarktgeschäften. Bei der Commerzbank ergäben sich aber nur kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2020 / 18:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.