Goldman belässt British American Tobacco auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für British American Tobacco nach Aussagen zum laufenden Geschäftsjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 3700 Pence belassen. Der Tabakkonzern habe die Jahresziele bekräftigt, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht die BAT-Aktie als attraktiv bewertet an und verwies auf sich verbessernde Fundamentaldaten./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 07:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.