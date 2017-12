Goldman belässt Brenntag auf 'Neutral' - Ziel 56 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Brenntag nach der Ankündigung dreier Akquisitionen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen.Die geplanten Zukäufe werte sie positiv, schrieb Analystin Milou Beunk in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Chemikalienhändler erwirtschafte hohe Barmittel und rolle damit fragmentierte Märkte auf. Die Zukäufe entsprächen zudem der Unternehmensstrategie, in schnell wachsenden Schwellenländer-Märkten zu expandieren./ajx/edh Datum der Analyse: 19.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.