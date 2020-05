Goldman belässt Boeing auf 'Buy' - Ziel 209 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Finanztrends Video zu Boeing



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Boeing angesichts der Wiederaufnahme der Produktion des 737 MAX auf "Buy" mit einem Kursziel von 209 US-Dollar belassen.Der Flugzeughersteller würde die Fertigung wohl nicht wieder aufnehmen, wenn er sich der Zertifizierung durch die zuständige Behörde FAA nicht recht sicher wäre, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Rückkehr des Flugzeugs auf den Markt wäre ein starker positiver Impuls für den Aktienkurs. Die Fertigung dürfte im dritten Quartal zunächst auf Sparflamme beginnen, mit ersten Auslieferungen rechnet Poponak im Schlussquartal 2020./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2020 / 21:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.