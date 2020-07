Goldman belässt Beiersdorf auf 'Sell' - Ziel 83 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Beiersdorf nach vorläufigen Umsatzzahlen zum ersten Halbjahr auf "Sell" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen.Die Erlöse des Konsumgüterherstellers im zweiten Quartal seien deutlich hinter seinen und den Konsensschätzungen zurückgeblieben, schrieb Analyst John Ennis in einer ersten Reaktion am Montag. Vor allem die Schwäche im Segment Consumer habe negativ überrascht, während die Rückgänge im Klebstoff-Segment seiner Erwartung entsprochen hätten./ck/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 15:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.