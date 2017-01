Goldman belässt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Der Konsumgüterkonzern habe in seinem Schlussquartal den Umsatz aus eigener Kraft etwas stärker steigern können als erwartet, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer Studie vom Mittwoch. Ausschlaggebend sei das Klebergeschäft rund um die Tesa-Produkte gewesen./tav/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.