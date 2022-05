Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 84 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Ein starkes, über den Erwartungen liegendes erstes Quartal sorge dafür, dass beim bestätigten Ausblick die Luft nach oben eher mehr werde als die Gefahren nach unten, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Bezug auf den Ausblick verspricht er sich nun von einer Telefonkonferenz noch nähere Aussagen zu den Einflussfaktoren./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 08:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.