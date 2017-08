Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen.Die europäischen Pharmakonzerne hätten insgesamt solide Zahlen für das zweite Quartal präsentiert, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Branchenstudie vom Dienstag. Allerdings scheine das Geschäft mit rezeptfreien Mitteln in den USA und den Schwellenländern herausfordernd zu bleiben. Seine Bayer-Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2020 reduzierte der Experte geringfügig./edh/das Datum der Analyse: 08.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.