Goldman belässt Barclays auf 'Sell' - Ziel 170 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Barclays auf "Sell" mit einem Kursziel von 170 Pence belassen.Die britische Bank kämpfe derzeit mit einer im Branchenvergleich schwachen Kapitalausstattung und mäßigen operativen Trends im Investmentbanking, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Anleger fokussierten sich darauf, ob Barclays den möglichen Kostenbelastungen durch Rechtsstreitigkeiten gewachsen sei. Berichten zufolge hätten die Briten und die US-Justiz die Verhandlungen um eine Beilegung der Klagen im Zusammenhang mit hypothekenbesicherten Wertpapieren wieder aufgenommen./gl/zb Datum der Analyse: 17.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.