Goldman belässt Barclays auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Barclays nach Zahlen auf "Sell" belassen.Die europäischen Banken hätten ein mittelmäßiges drittes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Einmal mehr hätten die Universalbanken BNP Paribas, Societe Generale und HSBC im Investmentbanking besser abgeschnitten als ihre stärker auf die Kapitalmärkte fokussierten Konkurrenten Barclays, Credit Suisse, Deutsche Bank und UBS. Bei Barclays sieht der Experte zudem die Notwendigkeit eines weiteren Kapitalaufbaus, der der mäßigen Profitabilität und den Dividendenaussichten zugute käme./gl/bek Datum der Analyse: 20.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.