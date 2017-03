Goldman belässt Barclays auf 'Neutral' - Ziel 250 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Barclays auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen.Das niedrige Zinsniveau nage weiterhin an den Zinserträgen der britischen Banken, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Zudem verschärfe sich der Wettbewerb bei Hypothekendarlehen auf dem Heimatmarkt./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.