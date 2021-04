Goldman belässt Barclays auf 'Buy' - Ziel 250 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Barclays vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen.Die europäischen Investmentbanken dürften zum Jahresauftakt über ein weiteres gesundes Quartal berichten, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Er hob deshalb seine Ergebnisschätzungen (EPS) an. Omahens bevorzugte Werte sind BNP Paribas und Barclays./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2021 / 21:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.