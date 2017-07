Goldman belässt BT Group auf 'Neutral' - Ziel 340 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BT Group auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen.Mit Blick auf die Investitionen des Telekomanbieters in Glasfasernetze herrsche Unklarheit, schrieb Analyst Michael Bishop in einer Studie vom Dienstag. Die Kosten pro Haushalt dürften hoch sein, während die Erträge unsicher seien. In Gesprächen mit Kunden aus der Branche werde die BT Group von diesen wohl keine festen Zusagen für Preise und Kapazitäten erhalten./bek/ajx Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.