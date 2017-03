Goldman belässt BT Group auf 'Buy' - Ziel 370 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BT Group nach der Verlängerung der Senderechte für die Uefa Champions League und die Europa League auf "Buy" mit einem Kursziel von 370 Pence belassen.Der in Pfund berechnete 32-prozentige Preisanstieg gegenüber den bisherigen Übertragungsrechten entspreche seiner Prognose, schrieb Analyst Andrew Lee in einer Studie vom Dienstag. Der Vertrieb des Telekomkonzerns sei stark genug, auch den neuen Deal profitabel zu halten./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.