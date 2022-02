Goldman belässt BP auf 'Conviction Buy List' - Ziel 630 Pence

Finanztrends Video zu BP



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BP nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 630 Pence belassen. Die großen europäischen Ölkonzerne hätten das vierte Quartal in Folge stark abgeschnitten, weshalb die Konsensschätzungen für die Gewinne weiter steigen sollten, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Prognosen lägen bereits deutlich über den Konsensschätzungen. Der Experte rechnet zudem dank beschleunigter Aktienrückkäufe und steigender Dividenden mit umfangreichen Mittelausschüttungen an die Anteilseigner. BP dürfte zudem schon demnächst eine der stärksten Pipelines mit neuen Öl- und Gasprojekten vorweisen können./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2022 / 19:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.