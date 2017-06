Goldman belässt BNP Paribas auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der BNP Paribas auf der "Conviction Buy List" belassen.Analyst Jernej Omahen unterstrich in einer Studie vom Donnerstag die hohen Kapitalerträge des französischen Kreditinstituts. Die Bank-Aktien auf seiner "Conviction Buy List" seien in besonders enger Verbindung mit Zinserhöhungen zu sehen. Seine Investmenteinschätzung bestehe aber selbst dann weiter, wenn die Zinsen nicht stiegen./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.