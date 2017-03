Goldman belässt BNP Paribas auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BNP Paribas auf der "Conviction Buy List" belassen.Die europäischen Banken hätten die von der Europäischen Zentralbank angebotenen, langfristigen Kredite in einem unerwartet hohen Ausmaß in Anspruch genommen, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Studie vom Freitag. Dies sei zwar positiv für die Branche, dürfte jedoch die Einstellung der Anleger Bankaktien gegenüber nicht deutlich verändern. BNP Paribas habe derweil Spielraum für Kapitalrückflüsse, hob Omahen hervor./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.