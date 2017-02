Goldman belässt BNP Paribas auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von BNP Paribas nach Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen.Unter dem Strich habe die französische Bank im vierten Quartal wegen unerwarteter Einmaleffekte die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer Studie vom Mittwoch. Deshalb sei auch die Dividende geringfügig niedriger als erhofft. Erste Einblicke in die Strategieziele bis 2020 dürften den Markt nicht überrascht haben./tih/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.