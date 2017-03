Goldman belässt BMW auf 'Neutral' - Ziel 83 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BMW nach einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen.Der Absatzausblick des Autobauers für die USA sei stabil, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Donnerstag. Im Chinageschäft sollten sich die "positiven Trends" in diesem Jahr dank Modellreihen etwa aus der 5er-Serie fortsetzen. Zudem sähen die Münchener Spielraum für Preiserhöhungen./la/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.