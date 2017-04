Goldman belässt BHP Billiton auf 'Sell' - Ziel 1100 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BHP Billiton nach Produktionsdaten zum dritten Geschäftsquartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 1100 Pence belassen.Der Minenkonzern habe zwar nicht großartig, aber auch nicht so schlecht wie befürchtet abgeschnitten, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Mittwoch. Alles in allem wertete King die Resultate neutral. Die saisonale Schwäche im Eisenerzgeschäft sei bereits größtenteils erwartet worden./la/fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.